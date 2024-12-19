إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

تحت رعاية أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وأ.د. سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أٌقيمت ورشة عمل تحت عنوان: "أبجديات التعامل مع الأزمات الصحية الشائعة"، وذلك في إطار أنشطة وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، بتنسيق كلٍ من: د. سمر صبري، ود. شيرين العراقي، المُدرستان بقسم الإنتاج الإعلامي؛وذلك بهدف رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الأحداث الصحية الطارئة التي قد تصادفهم.

حاضرت في الورشة د. سلوى محمود زميل بمستشفى عين شمس التخصصي، وكبير أخصائيين التمريض بالمستشفى، وذلك في لقاء ضم كلٍ من: هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب، واتسمت المناقشات بالتفاعلية بين الحضور، وتم الرد على الكثير من الاستفسارات.

وشملت الورشة عدة محاور تضمنت موضوعات الإسعافات الأولية، التعامل مع الكسور، والتشنجات، والإغماءات، ونزيف الأنف، فضلًا عن تصحيح أكثر الأساليب الخاطئة شيوعًا، عند تقديم الإسعافات الأولية، والتي قد تُلحق الأذى بالمُصاب، بدلًا من مساعدته.

كذلك تضمن اللقاء التعريف بكيفية استثمار أبسط الأدوات المتاحة في البيئة المحيطة لصنع إمدادت طبية سريعة متاحة، لحين تقديم المساعدة الطبية المتخصصة للمُصاب.

واختُتمت فعاليات اللقاء بتكريم أ.د. هبة شاهين لدكتورة سلوى محمود، تقديرًا لدورها في تنمية الوعي الصحي لمنسوبى الكلية.