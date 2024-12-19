قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدنى





فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الإستجابة فى التعامل معها.

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم أربع ندوات تثقيفية بجامعات قناة السويس وجنوب الوادى والأقصر وأسوان، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تتضمن تنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى

لدى أبناء مصر من طلبة الجامعات والمدارس وتقديم عدد من المحاضرات لتسليط الضوء على التحديات والمخاطر التى تواجه مصر والجهود المبذولة للحفاظ على أمن ومقدرات الوطن فى ظل المتغيرات الحادة والسريعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، فضلًا عن تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن التى قدمها الطلبة.

وفى ختام الفعاليات تم تكريم عددًا من أسر الشهداء بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات.