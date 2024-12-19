قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدنى

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


 

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الإستجابة فى التعامل معها.

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم أربع ندوات تثقيفية بجامعات قناة السويس وجنوب الوادى والأقصر وأسوان، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تتضمن تنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى
لدى أبناء مصر من طلبة الجامعات والمدارس وتقديم عدد من المحاضرات لتسليط الضوء على التحديات والمخاطر التى تواجه مصر والجهود المبذولة للحفاظ على أمن ومقدرات الوطن فى ظل المتغيرات الحادة والسريعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، فضلًا عن تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن التى قدمها الطلبة.

وفى ختام الفعاليات تم تكريم عددًا من أسر الشهداء بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات.

إدارة الأزمات والكوارث الأنشطة والفعاليات الازمات والكوارث الأجهزة التنفيذية الجامعات والمدارس التحديات والمخاطر الأقصر وأسوان المبادرة الرئاسية بداية المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المخاطر التى تواجه بداية جديدة لبناء الإنسان قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري قائد قوات الدفاع الشعبي

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

عاجل - "أردوغان" يهنئ الرئيس السيسي على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني

إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

عاجل - الرئيس الإندونيسي بقمة الدول الثماني: يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

عاجل - "أردوغان": نتابع عن كثب التطورات فى سوريا ونأمل احترام كافة العرقيات