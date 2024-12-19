Apple تستعد لإطلاق أول شريحة بلوتوث وواي فاي خاصة بها في iPhone 17 Air

تكنولوجى
Apple تستعد لإطلاق
Apple تستعد لإطلاق أول شريحة بلوتوث وواي فاي

تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركة Apple تعمل على تطوير شريحة بلوتوث وواي فاي جديدة ستُدمج في هواتف iPhone 17 Air القادمة في 2025. 

هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أبل لتعزيز استقلالها التكنولوجي من خلال تصميم مكوناتها الخاصة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مزودي الطرف الثالث مثل شركة Broadcom.

تفاصيل الشريحة الجديدة: "بروكسيما"

حسب موقع CNET، تعمل شركة أبل بالتعاون مع شركة TSMC التايوانية، وهي شريك أساسي في تصنيع رقائق أبل، على تطوير الشريحة التي يُطلق عليها الاسم الرمزي "بروكسيما" - Proxima.

 ومن المتوقع أن تظهر هذه الشريحة لأول مرة في iPhone 17 Air وفي أجهزة المنزل الذكية في 2025، لتحل محل التكنولوجيا الحالية التي توفرها شركة Broadcom في مجال البلوتوث والواي فاي.

أسباب التحول إلى شريحة بلوتوث وواي فاي خاصة

تسعى أبل من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز سيطرتها على مكونات أجهزتها وتقليل اعتمادها على شركات خارجية.

تطوير هذه الشريحة الداخلية سيسمح للشركة بتحقيق تحسين في الأداء وتوفير ميزات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربة المستخدم في أجهزتها. 

كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أكبر لأبل تشمل تطوير شرائح مودم الهاتف الخلوي الخاصة بها في عام 2025، بالإضافة إلى شرائح M الخاصة بها لأجهزة Mac.

مزايا الشريحة المخصصة

من المتوقع أن تعزز الشريحة المخصصة الجديدة من قدرة أبل على تقديم أداء محسن لأجهزتها، كما أنها ستقلل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. 

إضافة إلى ذلك، فإن استقلالية الشركة عن مزودي الأطراف الثالثة مثل Broadcom سيمنح أبل مرونة أكبر في تصميم الأجهزة وتقديم الابتكارات في المستقبل.

التوجهات المستقبلية لأبل في مجال الشرائح

تأتي هذه التحركات في وقت مهم بالنسبة لأبل، حيث تعمل على توسيع نظامها البيئي للأجهزة وزيادة استقلالها التقني. 

الشريحة الجديدة ليست إلا بداية لمرحلة جديدة من تطوير مكونات أبل الداخلية، التي ستمكنها من التحكم بشكل أكبر في تكنولوجيا منتجاتها وتقديم تجارب مبتكرة لمستخدميها.

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