مفتي الجمهورية في ندوة حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

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التطرف وأثره على
التطرف وأثره على المجتمع ندوي بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حوارية مع فضيلة الأستاذ الدكتور  نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع".

وبحسب بيانـ يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تأتي الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٤ في تمام الساعة ١١ صباحا

اسرة طلاب من اجل مصر بداية جديدة لبناء الإنسان جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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