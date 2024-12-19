الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة تذكارية مع القادة المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية

أخبار مصر
بوابة الفجر

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع القادة المشاركين في أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد في مصر هذا العام.

تم التقاط الصورة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجتمع قادة الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي.

تعتبر هذه القمة حدثًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المشاريع المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة تذكارية مع القادة المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية

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