صيدلة عين شمس تُنظم ملتقى التوعية الصحية الثالث "طريقك لحياة صحية"

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار جهود جامعة عين شمس لتعزيز التوعية الصحية بين الطلاب، نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة "ملتقى التوعية الصحية الثالث"  بعنوان: "تناول الطعام بشكل جيد، عش بشكل جيد" (Eat Well Live Well)، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والأستاذ الدكتورة أماني أسامة كامل عميد الكلية.

شارك في الفعالية طلاب برنامج فارم دي (2024/2025)، حيث قدموا عروضًا توعوية متميزة تضمنت ملصقات ومنشورات ركزت على أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. شملت المبادرة توضيحًا علميًا لأنواع الغذاء الأساسية، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية، مع استعراض الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول هذه العناصر، مثل السمنة والنقرس، وكذلك الأمراض الناتجة عن نقصها، مثل الأنيميا والهزال وسوء التغذية.

كما شملت الفعالية إرشادات حول كيفية الوقاية والعلاج من تلك الأمراض من خلال نظام غذائي متوازن يضمن تناول الكميات المناسبة من الغذاء، بما يُعزز صحة الطلاب ويُساهم في بناء وعي صحي مستدام داخل المجتمع الجامعي،  حيث أن التغذية السليمة ليست  اختيار، بل أسلوب حياة يُعزز من جودة الصحة العامة، ويُمهد لمستقبل أكثر إشراقًا.

الصيدلة الإكلينيكية الفيتامينات والمعادن الوقاية من الأمراض جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة صيدلة عين شمس عين شمس

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يشارك في الملتقى المصري الإيطالي عن المناخ

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة

إعلام القاهرة" تنظم ندوة تثقيفية حول بداية جديدة للمرأة المصرية

حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة

التعليم العالي: وصول أول شحنة من عقار "ترايكافتا" لدعم الجهود الوطنية في علاج الأمراض الوراثية النادرة

جامعة حلوان تستضيف ممثل "علوم الإدارة الدولية" ISM بألمانيا

البحوث الفلكية يعلن إطلاق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية"

إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج 21 ديسمبر

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير عام D8: بذلنا جهودا لتمكين الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" باستعراض عالمي

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل - طلب مهم وطارئ من أمين الأمم المتحدة أمام D8.. ماذا قال؟

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

عاجل - رئيس وزراء باكستان: قمة الدول الثمانى النامية فى مصر فرصة لتمكين الشباب

كيف تجعلي رائحه شعرك جميلة؟ تعرفي على طريقة العناية المثالية برائحه الشعر

مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024