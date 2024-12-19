عاجل:- انطلاق فعاليات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في مصر

انطلقت فعاليات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم على يد القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

مصر تترأس القمة الحالية

تترأس مصر الدورة الحالية للقمة، التي تولت رئاستها في مايو الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025، وتناقش القمة الحالية العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية الهامة، بما في ذلك كيفية مواجهة المتغيرات العالمية السريعة.

مناقشة القضايا الإقليمية والفرص الاقتصادية

تشهد القمة عدة قمم ولقاءات ثنائية بين الرؤساء والوفود المشاركة، حيث يتم مناقشة العلاقات بين الدول الأعضاء في المنظمة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.

كما تتناول القمة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والخدمات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

الناتج الإجمالي للدول الأعضاء

يبلغ الناتج الإجمالي للدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني نحو 5 تريليونات دولار، وتمثل هذه الدول سوقًا ضخمة تضم أكثر من مليار نسمة، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين هذه الدول لتطوير مشاريع مشتركة تخدم مصالحهم التنموية.