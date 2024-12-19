إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية تُعزز شراكتها مع منصة "وفرها" لتقديم خدمات مبتكرة وخصومات حصرية عبر تطبيق "&My e"

بعقد مدته 3 سنوات بقيمة تتخطى 4 مليار جنيه

أعلنت إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية (التابعة لشركة إي آند مصر) عن تعزيز تعاونها مع منصة "وفرها"، إحدى أكبر المنصات المصرية المتخصصة في تقديم الخصومات والعروض المميزة، بعقد مدته 3 سنوات بقيمة تتجاوز 4 مليار جنيه. يتيح هذا التعاون للمستخدمين خصومات حصرية تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، مما يعزز تجربة العملاء اليومية ويقدم قيمة إضافية لاحتياجاتهم. كما تشمل طرق الدفع المحافظ الإلكترونية والكروت البنكية ونقاط الولاء الخاصة بعملاء إي آند.

تأتي هذه الشراكة استكمالًا للتعاون الذي بدأ بين إي آند مصر ومنصة "وفرها" في عام 2023، حيث تم إدراج "وفرها" كأحد الشركاء الرئيسيين على تطبيق &My e، يهدف التعاون الجديد إلى تمكين العملاء من الوصول إلى أكثر من 1500 تاجر عبر التطبيق، مع خصومات تغطي خمس فئات رئيسية: الأطعمة والمشروبات، الترفيه والأنشطة، الفنادق والأكوا بارك، الصحة والجمال، والتجزئة والخدمات.

وقد صرح المهندس احمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية: "تأتي شراكتنا مع منصة وفرها في إطار رؤيتنا لتقديم قيمة مضافة لعملائنا عبر دمج خدمات مبتكرة وغير تقليدية مع خدمات الاتصالات، مما يتيح للأفراد والعائلات خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم اليومية وتعزز من تجربة المستخدم."

ومن جانبه، أعرب طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لمنصة وفرها، عن سعادته بهذا التعاون قائلًا: "التعاون مع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية يعكس التزامنا بتوسيع نطاق خدمات وفرها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. نحن فخورون بكوننا جزءًا من تطبيق &My e، الذي يجمع بين خدمات الاتصالات المبتكرة والعروض المميزة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المستهلك المصري."