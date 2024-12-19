قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) في نسختها الحادية عشرة

تناقش قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة، التي تُعقد اليوم، العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة، مع التركيز على سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

شعار القمة: الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تُعقد القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال دعم الفئات الأساسية في المجتمع مثل الشباب والشركات الصغيرة.

مصر تترأس القمة

تترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تسعى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

لقاءات ثنائية على هامش القمة

تُعقد لقاءات ثنائية بين الرؤساء والوفود المشاركة في القمة، والتي تتناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

يشمل جدول الأعمال التركيز على تطوير الأطر الحالية في مجالات مثل التجارة، الزراعة، السياحة، الصحة، الشباب، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.

لقاءات ثلاثية حول القضايا السياسية الإقليمية

من المتوقع عقد لقاءات ثلاثية بين عدد من القادة لمناقشة التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتُعد القضايا الرئيسية على جدول أعمال القمة هي الحرب على غزة والوضع في سوريا ولبنان.