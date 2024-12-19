الاجتماع الحادي عشر لمجموعة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي

يعقد أعضاء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، اليوم، الاجتماع الحادي عشر في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء الدول الأعضاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دول مجموعة الثماني الإسلامية

تضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية كل من: مصر، نيجيريا، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، وبنجلاديش.

عدد سكان دول المجموعة

يبلغ عدد سكان دول المجموعة نحو مليار نسمة، أي ما يعادل 14% من سكان العالم. تأسست المنظمة في تركيا عام 1997، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

أهداف مجموعة دول الثماني

تهدف المجموعة إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، كما تسعى لتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوب هذه الدول.

عضوية مفتوحة

تعد مجموعة الثماني منظمة عالمية وليست إقليمية، وعضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع أهداف ومبادئ المجموعة وتربطها روابط مشتركة مع الأعضاء الحاليين.