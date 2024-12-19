مستشار الحكومة المؤقتة في بنجلاديش يشيد بمصر خلال قمة الدول الثماني الإسلامية

أعرب محمد يونس، كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، عن سعادته البالغة لاستضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنسخة الحادية عشرة من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد في القاهرة.

وأشار يونس إلى أنه "سعيد للغاية" بأن بلاده كانت قد ترأست القمة في النسخة السابقة، معبرًا عن تقديره الكبير لتنظيم مصر الرائع واستقبالها الحافل في المدينة التاريخية.

وخلال كلمته في القمة، والتي تم بثها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ثمن يونس الدور الكبير الذي لعبته الحكومة المصرية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وأكد على التزام مصر الكامل بمعايير المنظمة، مما يعكس التزامها العميق بتعزيز القيم المشتركة بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون المتبادل.

وأشار يونس إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدول الأعضاء في فترة رئاسته للقمة في عام 2021، خاصةً في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي. وقال: "لقد واجهنا العديد من العوائق، وكان علينا العمل على تعزيز التعاون بين الدول في هذه الفترة الصعبة".

وأضاف يونس: "رأينا أهمية تأسيس المجلس التابع للقمة، وهو ما لم يكن ليتم دون الدعم المتواصل من جميع الأعضاء". وأعرب عن شكره وتقديره للدول الأعضاء على دعمهم المستمر خلال فترة رئاسته، مشيدًا بالالتزام الجماعي بالإدارة.

كما أعلن يونس رسميًا تسليم رئاسة القمة لمصر، مقدمًا تهانيه للرئيس السيسي، وأعرب عن أمله في أن تتلقى مصر الدعم الكامل من جميع الدول الأعضاء خلال فترة توليها رئاسة المجموعة.

وأكد على أن القضايا الكبرى التي يجب أن تحظى باهتمام كبير خلال القمة هي دعم الشباب وتعزيز العجلة الاقتصادية للدول الأعضاء.

وأختتم يونس حديثه بتأكيد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الكامل لمصر خلال توليها القيادة في النسخة الحادية عشرة من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.