الرئيس السيسي يرحب بالقادة في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

أخبار مصر
بوابة الفجر

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقادة المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

خلال كلمته الافتتاحية، قال الرئيس السيسي: "أرحب بكم في مصر، وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية".

 وأضاف: "لكل دولة من دولنا تاريخ وحضارة وثقافة مميزة، مما يعلي من قيمة منظمتنا ويجعلها أكثر تميزًا على الساحة الدولية".

وتعكس كلمات الرئيس السيسي التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول المنظمة، فضلًا عن سعيها المستمر لتسليط الضوء على تاريخ وثقافة كل دولة مشاركة، بما يساهم في تحقيق أهداف المنظمة في دعم التنمية الاقتصادية والتعاون المتبادل بين الدول الأعضاء.

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