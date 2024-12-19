بطريرك الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

أقباط وكنائس
بطريرك الأقباط الكاثوليك
بطريرك الأقباط الكاثوليك

استقبل صباح اليوم، غبطة أبينا الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث عبر صاحب الغبطة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدين جميعًا أن عيد الميلاد المجيد هو لقاء مع شخص المسيح، كما أنه رسالة الفرح والرجاء، وسط الأزمات، متمنين الخير والرخاء لبلدنا الحبيب مصر، مصلين أن يحل السلام في العالم.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور. وانتهت الزيارة بتبادل التهاني بعيد الميلاد، وأن يكون ميلاد طفل المذود سبب سلام في كنائسنا.

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية الكنيسة الإنجيلية عيد الميلاد
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