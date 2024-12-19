لهذا السبب..انقطاع المياه عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه يوم السبت المقبل



أعلنت محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه يوم السبت 2024/12/21 لاجراء اعمال احلال وتجديد خط مياه شرب بمدخل قرية كفر بهوت.



جاء إعلان المحافظة فور اخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 2024/12/21 من الساعة 9صباحا حتي الساعة 2 ظهرا عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه وتشمل القري التالية:

•قرية نشا.

•قرية الطيبة.

•قرية الدروتين.

•قرية طنبوها.

•قرية كفر بهوت.

•والعزب التابعة لهذه القري.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال احلال وتجديد خط مياه قطر 10بوصه بمدخل قرية كفر بهوت مركز نبروه.

وتناشد الشركة السادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، نطاق الوحدات المحلية المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذة المدة.