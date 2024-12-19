عاجل:- الرئيس السيسي يعلن عن مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين دول قمة الثماني النامية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، رغم تنوع المستويات الاقتصادية بين الدول المشاركة، إلا أنها تشترك في أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته خلال القمة الحادية عشرة للمنظمة، التي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر على استعداد تام لمشاركة تجاربها الناجحة مع الدول الأعضاء، وخاصة في مجال تنفيذ المبادرات الاجتماعية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، إلى جانب مشاريعها الأساسية والعمرانية.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون المشترك بين دول المنظمة، معلنًا عن إطلاق عدد من المبادرات الهامة خلال رئاسة مصر للمنظمة. وقد شملت هذه المبادرات:

دشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر.

إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في دول المنظمة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التجارة بين الدول.

تنظيم اجتماعات دورية لوزراء الصحة في الدول الأعضاء، حيث ستستضيف مصر الاجتماع الأول في عام 2025 لمناقشة كيفية الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير القطاع الصحي.

كما أعلن الرئيس السيسي عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، تأكيدًا على أهمية تعزيز التجارة البينية بين دول الأعضاء ودعم التعاون الاقتصادي المشترك.