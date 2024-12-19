تفاصيل جولة مدير عام التعليم الفني بالدقهلية في مدارس طلخا..صور

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جولة بتعليم الدقهلية
جولة بتعليم الدقهلية

كلف اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير المديرية، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، بمتابعة مدارس إدارة طلخا التعليمية، للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية.

و توجه  مدير عام التعليم الفني لزيارة مدرسة انديجو للتعليم والتدريب المزدوج ( مدرسة داخل مصنع )

يرافقه الدكتور علاء عبد العزيز مدير ادارة التعليم والتدريب المزدوج و عثمان رئيس قسم بالمديريه 
وكان في استقباله مدير المدرسة  ياسر أبو عتب ومدير المصنع  ياسر جريس.

 

قام مدير عام التعليم الفني بالمرور على الفصول وقسم الملابس لتشجيع الطلاب، وقد أثنى على الجميع لحسن الانضباط داخل المدرسة وكذلك درجة المهارة العالية التي اكتسبها الطلاب أثناء التنفيذ على خط الإنتاج داخل المصنع متمنيًا للجميع دوام التوفيق والرقي.

 

تأتي الجولات تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

تعليم الدقهلية

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