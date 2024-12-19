محافظ الدقهلية: المرور على 13 منفذ بالمنصورة وتحرير 11 محضر و غرامات فورية على المخالفين

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نائب رئيس حي غرب
نائب رئيس حي غرب في جانب من الحملات

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يكلف رؤساء حي شرق وحي غرب  المنصورة، ومديرية التموين بالمرور علي منافذ بيع الخضار والفاكهة، بنطاق مدينة المنصورة لضبط الأسعار والتأكد من الإعلان عنها وتوفير جميع المنتجات وعدم المغالاة.
حيث أشرف علي أعمال الحمله محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصوره، والدكتوره شيماء الهندي مدير التجارة الداخليه والأسواق بمديرية التموين.
وأوضح اللواء " مرزوق " بأنه تم المرور علي 13 منفذ بنطاق مدينة المنصوره وأسفر المرور عن تحرير 11 محضر مخالفه وفرض غرامة فوريه علي عدد منهم، حيث تم المرور علي عدد 6 منافذ بنطاق حي شرق المنصوره أسفر عن تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدد 2 محضر اشغال طريق وذلك لتعدي ملاك هذه المنافذ المساحه المقرره لهم  وتم علي الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه، كما تم المرور علي عدد 7 منافذ بنطاق حي غرب المنصوره أسفر عن تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدد 2 محضر نظافة لعدد 2 منفذ لوجود مخلفات صلبه بجوار هذه المنافذ وعدم نظافة محيط المنفذ وتم علي الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه.
وأكد " المحافظ " علي أن أعمال الحملة مستمرة حتي عودة الانضباط لجميع المنافذ والبيع بأسعار تنافسية داخل مدينة المنصوره وبمختلف مدن المحافظه، مشددا علي أنه سيتم إلغاء ترخيص المنفذ الغير ملتزم فورًا بعد المرور عليه أكثر من مره، مشيرًا إلي أن هذه المنافذ الهدف منها هو توفير المنتجات بأسعار تنافسية عن السوق وليس البيع بسعر السوق أو اعلي منه، محذرًا جميع أصحاب المنافذ بأنه لا تهاون مطلقًا مع المخالفين.

المرور علي 13 منفذ وتحرير 11 محضر مخالفه وفرض غرامة فوريه علي عدد منهم

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