محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية

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مواعيد امتحانات البحيرة
مواعيد امتحانات البحيرة

 

اعتمدت قبل قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 لجميع المراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

حيث ستبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، ولا تُجرى امتحانات في أيام 6، 7، 8، 19 من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة الأعياد القبطية، ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات حرصًا على سلامتهم.

وفيم يلي مواعيد الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة:

يوم السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 يناير امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

يوم السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام

يوم السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني

يوم السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين

يوم السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025  الصفين الأول والثاني الثانوي العام

يوم الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني

يوم الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام 5 سنوات

يوم السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين

يوم السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025  الإعدادية للصم وضعاف السمع

يوم السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة

يوم السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025  الإعدادية المهنية

البحيرة

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