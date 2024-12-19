9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)

الفجر السياسي
التحالف الوطني التنموي
التحالف الوطني التنموي

وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من المهام للجمعية العامة للتحالف، حيث يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.

وقد نص القانون على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:

1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.


 


3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.

 

4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.

 

5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.

 

6- المصادقة على القوائم المالية.

 

7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.


 

8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.

 

9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.

 

 

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