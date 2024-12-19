إبراهيم محمد حكمًا لمباراة حرس الحدود والمصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق حرس الحدود بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام هذه المباراة  في تمام الساعة  الخامسة مساء اليوم الخميس  بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم التحكيمي لهذه المباراة  كل من  ابراهيم محمد  حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ونور الدين سعيد كمساعدين، بالإضافة إلى نور سمير حكمًا رابعًا، فيما يتولى  مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني عبد الفتاح.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات هذه البطولة.
 

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