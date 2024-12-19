تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

استقر سيميوني انزاجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أودينيزي اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

موعد مباراة إنترميلان وأودينيزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة إنترميلان وأودينيزي مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنترميلان المتوقع أمام أودينيزي

حراسة المرمى: سومير

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني، دومفريس.

خط الوسط: باريلا، هاكان، مختريان.

خط الهجوم: ديماركو، تورام، لاوتارو.



القنوات الناقلة لمباراة إنترميلان وأودينيزي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

