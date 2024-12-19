محافظ المنيا يستقبل وزير الشباب والرياضة لافتتاح مشروعات رياضية جديدة

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بوابة الفجر

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، وسبل تعزيز الإمكانيات المقدمة للأندية ومراكز الشباب، بما يتيح بيئة رياضية متكاملة تدعم تنمية المواهب وتفعيل دور الشباب في المجتمع.

حضر الاستقبال الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ،، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

رحب المحافظ بزيارة الوزير، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية “بداية” التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني، مشيدًا بالمشروعات التنموية التي تساهم في تعزيز مكانة المحافظة كمركز رياضي وثقافي متميز.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات الوزارة بمركز شباب المدينة(أ)، وافتتاح نزل الشباب الدولي، الذي يمثل نموذجًا حديثًا للإقامة الرياضية، إضافة إلى زيارة نادي متحدي الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بنادي المنيا الرياضي، في إطار دعم الأنشطة الرياضية والشبابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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