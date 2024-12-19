عاجل - "أردوغان" يهنئ الرئيس السيسي على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تكون القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي داعمة لدول المنظمة وللإنسانية ككل.

ووجه الرئيس التركي خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم القمة الحالية وحفاوة الاستقبال، مهنئا الرئيس السيسي على قيادة القمة الحالية.

وشرح الرئيس التركي أن العالم كله يشهد الكثير من النزاعات والملفات التي تزعزع السلم والأمن الدوليين، ولهذا فإن الحلول ليست متمثلة فقط في الحلول السياسية ولكن في الحلول الاقتصادية ولا سيما في خطة التعافي من الأزمات، ولهذا فإن المنظمات الدولية يجب عليها أن تتواكب مع المستجدات العالمية.