موعد مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
إنترميلان وأودينيزي
إنترميلان وأودينيزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره فريق أودينيزي اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

موعد مباراة إنترميلان وأودينيزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة إنترميلان وأودينيزي مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

txt

ما الصفقات التي يحتاجها الأهلي قبل كأس العالم للأندية؟.. مسؤول سابق في الأحمر يُجيب

txt

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

القنوات الناقلة لمباراة إنترميلان وأودينيزي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

انتر ميلان اودينيزي انتر ميلان واودينيزي الدورى الايطالى موعد مباراة إنترميلان وأودينيزي

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

عاجل - أردوغان: ننتظر من قمة الدول الثماني قرارات للتعافي من الأزمات العالمية

عاجل - "أردوغان": دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي

عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

خبير: الولايات المتحدة تحارب إلى جانب إسرائيل.. وبايدن غائب عمليا