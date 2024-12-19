عاجل - الرئيس الإندونيسي بقمة الدول الثماني: يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

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الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

توجه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالشكر للرئيس السيسي لاستضافة القمة الحالية للمنظمة.

وقال في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التي تمثل القوة الاقتصادية الثالثة حول العالم.

وأضاف "سنقوم بالتركيز على القواسم المشتركة بين دول المنظمة، كما يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة".

كما أكد على دعم كل دول المنظمة للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة العمل على تمكين المجتمع الإسلامي وتعزيز الرخاء بدوله وتسريع التحول الاقتصادي.

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