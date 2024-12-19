الأمن ينجح في إعادة 14 دراجة نارية مسروقة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن بنى سويف من تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" بإستخدام مركبة "تروسيكل".

وبمواجهة المتهمين الثلاث إعترفوا بإرتكاب عدد 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز تم ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

يأتي ذلك في ضوء خطة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.