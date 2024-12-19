الأمن ينجح في إعادة 14 دراجة نارية مسروقة ببني سويف

محافظات
الأمن ينجح في إعادة
الأمن ينجح في إعادة 14 دراجة نارية مسروقة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن بنى سويف من تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" بإستخدام مركبة "تروسيكل".

 

 وبمواجهة المتهمين الثلاث إعترفوا بإرتكاب عدد 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز تم ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

 

يأتي ذلك في ضوء خطة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ببني سويف

مصرع طفل في حريق هائل بسبب ماس كهربائي بمنزل أسرته بقرية الحلابية ببني سويف

أسعار سوق اليوم الواحد ببني سويف: اللحمة البلدي بـ310 والأرز بـ22 جنيه

محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ببني سويف

مصرع طفل في حريق هائل بسبب ماس كهربائي بمنزل أسرته بقرية الحلابية ببني سويف

أسعار سوق اليوم الواحد ببني سويف: اللحمة البلدي بـ310 والأرز بـ22 جنيه

محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ببني سويف

مصرع طفل في حريق هائل بسبب ماس كهربائي بمنزل أسرته بقرية الحلابية ببني سويف

أسعار سوق اليوم الواحد ببني سويف: اللحمة البلدي بـ310 والأرز بـ22 جنيه

محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير عام D8: بذلنا جهودا لتمكين الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024

عاجل - طلب مهم وطارئ من أمين الأمم المتحدة أمام D8.. ماذا قال؟

نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" باستعراض عالمي

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

عاجل - رئيس وزراء باكستان: قمة الدول الثمانى النامية فى مصر فرصة لتمكين الشباب

كيف تجعلي رائحه شعرك جميلة؟ تعرفي على طريقة العناية المثالية برائحه الشعر