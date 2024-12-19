عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

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سكرتير عام منظمة
سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

قال سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، "لقد قمنا بعمل الكثير من الاتفاقيات لإنجاز المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء".

وأضاف في تصريحات على هامش القمة، لقد قمنا بالتعاون مع القطاع الخاص لفتح آفاق كبيرة وتحقيق مزيد من الفوائد للدول الأعضاء.

وتابع بالقول "ركزنا على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب في دول المجموعة".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وتترأس مصر القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، وستستمر في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

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