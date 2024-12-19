عاجل - "أردوغان": دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إن العالم يشهد العديد من النزاعات خاصة منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم يشهد نزاعات كثيرة تزعزع الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في فلسطين ولبنان وسوريا.

وتابع بالقول "إننا نسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا ومساعدة الشعب السوري".

كما أكد أن دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة دعم الشباب الذين يمثلون الأغلبية العظمى في مجتمعاتنا.

وأوضح أنه يجب التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.