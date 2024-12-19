دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في إمبابة

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  الجيزة، التحقيق في  اندلاع حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، أن الحريق التهم محتويات الشقة.
 

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة

حريق في شقة 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية الحماية المدنية حريق داخل شقة سكنية

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