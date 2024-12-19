عاجل - الأرصاد تحذر من ظواهر خطيرة تضرب مصر خلال 48 ساعة (تفاصيل)

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يتأثر بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ اليوم الخميس 19-12-2024 وتنتهى يوم الجمعة الموافق 20-12-2024، حيث يؤثر علينا منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة:-

الخميس 19 ديسمبر 2024

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، كما متوقع أيضًا أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ).

أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية).

الجمعة 20 ديسمبر 2024

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على محافظة مطروح، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.