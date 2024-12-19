غياب 145 طبيبا وفني وممرض وإداري في مرور مفاجئ علي مستشفي أجا في الدقهلية

اجري فريق العمل التنفيذي والتفتيش المالي والإداري والمتابعة برئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية جولة استهدفت المرور المفاجئ على مستشفى أجا المركزي، لمتابعة سير العمل وانتظامه، وتبين غياب 145 طبيبا وفني وممرض وإداري.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

وخلال الجولة تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، وذلك للتأكد من تواجد العاملين بـ مستشفى أجا من أطباء وممرضين وإداريين، وكذلك متابعة أداء عملهم لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

وأسفر المرور عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غياب 124 طبيبًا، 11 ممرضًا، و10 فنيين وإداريين، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي.

كما أكد "رئيس المركز" ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح في كافة المجالات، وأشار إلى استمرار المتابعة المستمرة لعمليات سير العمل في جميع المنشآت الصحية بهدف ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور هاني عبد الله، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومحمد جمعة مدير إدارة المتابعة برئاسة المركز.

مرور علي مستشفي اجا

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