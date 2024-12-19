محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد

اعتمد اللواء طيار أكرم  محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2025 -2025. وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 يناير 2025، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "العامة" يوم 11 يناير 2015 وتستمر حتى 16 يناير 2015، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

محافظة الاسماعيلية الشهادات المحلية العام الدراسي التعليم

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محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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