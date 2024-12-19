إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوكتوك بحرى كمين منفلوط فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص،إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوكتوك،بحرى كمين منفلوط بمحافظة أسيوط. 

 

 حيث تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اخطارا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوكتوك بحرى كمين منفلوط. 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوكتوك بحرى كمين منفلوط 

 

واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقى العلاج 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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