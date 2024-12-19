عاجل - "الفجر" تنشر أبرز تصريحات الرئيس الإندونيسي خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وجاءت كما يلي:

أتوجه بالشكر للرئيس المصري لاستضافة القمة الحالية للمنظمة

نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التي تمثل القوة الاقتصادية الثالثة حول العالم

يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

سنقوم بالتركيز على القواسم المشتركة بين دول المنظمة

أؤكد دعم كل دول المنظمة للشعب الفلسطيني

يجب العمل على تمكين المجتمع الإسلامي وتعزيز الرخاء بدوله وتسريع التحول الاقتصادي