عاجل - "مصر كبيرة وعظيمة".. أبرز تصريحات الرئيس الإيراني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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الرئيس الإيراني مسعود
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجاءت كما يلي:

  • مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم.
  • المنظمة ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري.
  • أدعو لمزيد من التعاون بين دول المنظمة لتحقيق صالح شعوبنا.
  • مصر دولة مهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد.
  • يجب اتخاذ خطوات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
  • لدينا برامج لدعم الاستثمار وتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
  • لدينا أفكار لدعم التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.
  •  نعمل على تسريع الشراكات التجارية بين دول المنظمة وتجاوز الخلافات.
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