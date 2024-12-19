عاجل - أبرز تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجاءت كما يلي:

العالم يشهد العديد من النزاعات خاصة منطقة الشرق الأوسط.

دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي.

يجب دعم الشباب الذين يمثلون الأغلبية العظمى في مجتمعاتنا.

يجب التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

العالم يشهد نزاعات كثيرة تزعزع الأمن والاستقرار الدوليين.

نتابع التطورات في فلسطين ولبنان وسوريا.