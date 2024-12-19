عاجل - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وجاءت كما يلي:

قمة منظمة الدول الثماني النامية تنعقد تحت عنوان الاستثمار في الشباب الذين يمثلون عماد أوطاننا.

نسعى لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر ستصدق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثماني النامية.

الدول النامية تجدد صعوبة بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة.

استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يمثل تحديًا لقرارات الشرعية الدولية.