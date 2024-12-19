المعد لنفسي السابق للأهلي يكشف كواليس جديدة في أزمة رحيله.. ويستدل بـ "سكرين شوت"

كشف عماد الدين فاروق المعد النفسي السابق للنادي الأهلي، كواليس مثيرة بشأن أزمة رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، حيث استدل بحديثه مع محمد رمضان المدير الرياضي للأحمر.

كواليس جديدة في رحيل عماد فاروق

ونشر فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الحقيقة التي لايتجرأ محمد رمضان أن ينطق بكلمة منها:

"الرسالة دي مش للنادي الأهلي ولا لمحمد رمضان ولا للجان المأجورة ولا لخيالات الصحفيين ولكنها رسالة ودليل لايقبل الشك لكل من عرفني عبر مسيرتي الرياضية ويعرف أخلاقي ومبادئ وتوجهي للعلم حتى يطمئن إنني لم أتغير عندما عرض عليا منصب الأخصائي النفسي لفريق الكرة، دي من أوائل الرسائل اللي كتبتها للكابتن رمضان وهو بيستشرني من أبو ظبي لما كان الفريق بيلعب كأس السوبر وبعد أزمة كهربا بيوم واحد".

وأضاف: “ وبالفعل أبلغته بما يجب فعله مع الفريق ولكني ألحقتها بتلك الرسالة التي كان موافقني عليها تماما وواضح من الرد بدليل انهم اعلنوا انضمامي بعدها للجهاز الفني، لقد وضعت معايير من أول يوم وكنت واضح ووافقوا عليها علشان ماحدش يقول اني قلبت معارض بين يوم وليلة فى موضوع أصلا اتفقت اتفاق نهائي فيه اني هكون متطوع”.

واختتم: “القصة كلها مش فى رمضان القصة فى المنظومة اللي لاتتقبل أي إنسان كاشف للحقيقة وهدفه الإصلاح ولو كنت طالب الشهرة كنت كملت وقبلت أبقى منظر فى صورة مشوشة بكل أسف، ولكني تمسكت حتى علمت الحقيقة المرة بإنهم نكثوا بكل عهودهم بعد مباراة العين وانسحبت فورا لإن لا أخون الله ولا أخون نفسي ولا أخون العلم ولا الأخلاق ولا الرياضة المستنيرة”.