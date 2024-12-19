محافظ مطروح يفتتح مجمع مدارس الريفية بحضور قيادات التعليم

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مجمع مدارس الريفية
مجمع مدارس الريفية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى 109 مجمع مدارس الريفية الجديد بحضور والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب  وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بمطروح

واستمع محافظ مطروح لشرح حول افتتاح مدرسة أجيال بنين من تعليم أساسى حتى الثانوى  بعدد 28فصل بتكلفة 15ونصف مليون جنيه  وقابلة للتوسعةالمستقبلية.
كما قام محافظ مطروح بافتتاح مدرسة سما العلم تعليم أساس بنات، بالإضافة إلى  المكاتب الإدارية   حيث  تضم المدرسة مرحلة  التعليم الأساسى للبنات بمعدل فصلين لكل  صف قابل للتوسع.

وأشاد محافظ مطروح بجهود هيئة الأبنية التعليمية في الإسراع بإنشاء المدرستين في وقت قياسى  مما يعود بتوفير مزيد من الخدمات التعليمية واستيعاب مزيد من أبناء مطروح ويخفف من حجم الكثافات بالفصول بالمدارس المحيطة.

افتتاح مدرسة التربية والتعليم الأبنية التعليمية خالد شعيب رئيس مدينة مرسى مطروح عضو مجلس النواب محافظة مطروح

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