عاجل - أبرز تصريحات رئيس وزراء باكستان خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وجاءت كما يلي:
- القمة الراهنة تعقد في وقت عصيب.
- ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- دون وقف الحرب في غزة لن يتحقق الاستقرار بالمنطقة والعالم.
- يجب تسليط الضوء على ما يحدث في قطاع غزة.
- هناك أخطار كبيرة للتوغل الإسرائيلي في المنطقة.
- سنركز على دعم الشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- نسعى لتقليل نسب البطالة من خلال إيجاد نظم اقتصادية شاملة.
- يجب علينا أن نستثمر طاقة الشباب وتمكينهم عبر برامج مختلفة.
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