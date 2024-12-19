عاجل - أبرز تصريحات رئيس وزراء بنجلاديش خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش محمد يونس، خلال القمة، وجاءت كما يلي:

نشهد تحديات غير مسبوقة في المرحلة الحالية.

يجب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

ينبغي التركيز على التحول الرقمي في مشاريع المستقبل.

الاعتماد على التكنولوجيا سيخلق المزيد من الفرص خاصة أمام الشباب.

يجب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من التسهيلات للشباب.

ندعو لبناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إطار دعم الشباب.

يجب إزالة كافة المعوقات في أنظمة التعليم بدول المنظومة.