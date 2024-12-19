عاجل - ننشر أبرز تصريحات وزير خارجية نيجيريا خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات وزير خارجية جمهورية نيجيريا يوسف مايتاما توجار خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي:

نؤكد أهمية وضع الخطوات الأساسية للتمكين الاقتصادي الشامل.

يجب استغلال الطاقات الشبابية والموارد البشرية.

يجب تزويد شبابنا بالمهارات التي يحتاجون إليها.

يجب تأهيل الشباب للعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة.

نواجه تحديات كبيرة لا سيما المتعلقة بالتمويل.

يجب أن يكون لدينا ثقافة عالية الإنتاجية تتسم بالالتزام.

منظمة الدول الثماني النامية تساعدنا على مواجهة التحديات الجيوسياسية.

نتطلع إلى إصدار إعلان مشترك يدعم حل الدولتين.

يجب تعزيز الأمن والسلام في فلسطين ولبنان والمنطقة.