عاجل - ننشر أبرز تصريحات وزير التعليم العالي الماليزي خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات وزير التعليم العالي الماليزي، زامبري عبدالقادر، خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي:
- يجب تحسين الحالة الاقتصادية للدول الأعضاء.
- المنظمة تركز على تحسين الحالة الاقتصادية لدولنا.
- يجب علينا إعادة النظر في مستوى التبادل التجاري بين دول المنظمة.
- يجب أن يتسم الاقتصاد بأحدث التكنولوجيات.
- يجب العمل على حشد الموارد ودعم الأسواق الناشئة.
- يجب تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد.
- الاقتصاد الأخضر يمثل فرصا غير مسبوقة يجب استغلالها عل أكمل وجه.
- ندين كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
- نعمل على توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
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