عاجل - أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

أخبار مصر
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال  أعمال القمة، وجاءت كما يلي:

  • نواجه تحديات كبيرة جراء عدوان الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا
  • نسعى لإتاحة الفرص أمام الشباب برغم عدوان الاحتلال
  • نواجه تحديات كبيرة جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية
  • نؤكد أهمية استمرار مهام وكالة أونروا وتقديم الدعم المالي لها
  • الشعب الفلسطيني يواجه مجازر يومية وحرب إبادة جماعية
  • الاحتلال يرتكب جرائم حرب في لبنان وسوريا تستدعي تدخلا فوريا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

 

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