عاجل - أبرز تصريحات أمين عام الأمم المتحدة خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال  أعمال القمة، وجاءت كما يلي:

  • ندعم انتقالا سلسا لتمرير حل الدولتين لصالح الشعب الفلسطيني.
  • وقف الحرب في قطاع غزة يصب في صالح الاستقرار بالمنطقة.
  • يجب التركيز على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب بكل الطرق.
  • يجب توفير موارد مالية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
  • مشاركة الشباب أصبح أمرا بالغ الأهمية.
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