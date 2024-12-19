عاجل - أبرز تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي:

القمة الحالية تنعقد في لحظة فارقة بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة.

وقعنا بروتوكول تفاهم مع منظمة الدول الثماني النامية.

الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انتهاكا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.