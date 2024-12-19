عاجل - أبرز تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

أخبار مصر
الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال  أعمال القمة، وجاءت كما يلي:

  • القمة الحالية تنعقد في لحظة فارقة بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة.
  • وقعنا بروتوكول تفاهم مع منظمة الدول الثماني النامية.
  • الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انتهاكا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه القمة الـ11 منظمة الدول الثماني النامية بروتوكول تفاهم الجرائم الإسرائيلية قطاع غزة انتهاك القوانين الدولية الأعراف الإنسانية الأحداث العالمية التعاون الدولي منظمة التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير عام D8: بذلنا جهودا لتمكين الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024

عاجل - طلب مهم وطارئ من أمين الأمم المتحدة أمام D8.. ماذا قال؟

نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" باستعراض عالمي

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

عاجل - رئيس وزراء باكستان: قمة الدول الثمانى النامية فى مصر فرصة لتمكين الشباب

كيف تجعلي رائحه شعرك جميلة؟ تعرفي على طريقة العناية المثالية برائحه الشعر