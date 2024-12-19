عاجل - الرئيس السيسي يعلن انضمام أذربيجان لمنظمة الدول الثماني النامية

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا، انضمام أذربيجان لمنظمة الدول الثماني النامية الاقتصادي، كعضو بالمجموعة.

وتسلمت مصر رئاسة النسخة الـ 11 لقمة مجموعة الثماني النامية، من بنجلاديش رئيس النسخة السابقة من القمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

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