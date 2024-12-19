محافظ مطروح يفتتح عددًا من المنشآت الطبية والصحية والأقسام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى أعمال تطوير عدد من المنشأت الصحية والأقسام لتطوير المنظومة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بحضور والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب وعدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

شملت الافتتاحات افتتاح اعمال تطوير مبنى سكن الأطباء بالكيلو 7 والذى يضم 20 وحدة سكنية بتكلفة 6.3 مليون جنيه بما يعمل على مزيد من الاستقرار للأطباء واستقبال الفرق الطبية من خارج المحافظة.

كما إفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من الإضافات الطبية الجديدة بمستشفى مطروح العام بما يعود على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية والتيسير على المرضى وذويهم

ومنها افتتاح المعمل الميكروبولوجي كأول معمل من نوعه بمطروح بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه دعم من محافظة مطروح،ويتم من خلاله زرع العينات البكتيرية لصرف المضادات الحيوية وإصدار الشهادات الصحية.

وكذا افتتاح جهاز الأشعة المقطعية 128 مقطع كأحدث الإشاعات ذات التقنيات المتطورة لإجراء الفحوصات الطبية مثل أشعات الصبغة على الشرايين الرئوية والطرفية،وتصوير الفحوصات السريعة كحالات الأطفال والحوادث،وكذلك أشعة متعددة المقاطع على شرايين القلب،

كما تم افتتاح الأشعة المقطعية 16مقطع بتكلفة 9.5 مليون جنيه،وذلك في حالات الحوادث والطوارئ

كما افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهاز أشعة c arm بتكلفة 5 مليون جنيه ويتم استخدامه في العمليات التخصصية الدقيقة مثل جراحات العظام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية،

كما تفقد محافظ مطروح التشغيل التجريبى لاستحداث مركز للإرشاد الوراثي بالمستشفى العام.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على الدعم المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة بما ينعكس على الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة

وكذلك الشكر لجهود جميع العاملين بمديرية الصحة بقيادة الدكتور اسلام عساف على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح.

