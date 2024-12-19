نائب المحافظ يترأس الاجتماع التنسيقي الثاني لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الامية" بالدقهلية

ترأس الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية الاجتماع التنسيقي الثاني لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الامية" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

شارك في حضور الاجتماع الدكتوره أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وأعضاء المجلس القومي للمرأة كلا من الدكتورة اماني غبور والدكتورة داليا الاتربي والدكتورة سلوي حسن زيد، كما شارك في الحضور الدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور عيد عبد الواحد رئيس العامة لتعليم الكبار بالدقهلية ونواب وممثلي وكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة والاوقاف والتربية والتعليم والمستشار احمد رجائي وكيل وزارة القوي العاملة وممثلي الادارات التعليمية وادارات تعليم الكبار بمراكز طلخا وتمي الامديد وشرق وغرب المنصورة والجودة بالمحافظة.



وفي بداية كلمته خلال الاجتماع نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات "محافظ الدقهلية "مؤكدا اهتمامه البالغ بأنشطة وفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان "بنطاق المحافظة وما تسفر عنه من نتائج تستهدف الارتقاء بالخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات..



و استمع "نائب المحافظ" لشرح مفصل عن الاستعدادات والادوار المختلفة لكافة الجهات المشاركة في تنفيذية المبادرة وبرنامج العمل في كافة الفاعليات مشيرا إلى ان المحافظة بكافة اجهزتها برعاية السيد المحافظ حريصة علي تقديم اوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة بنطاق المحافظة.



وأكد "العدل "علي اهمية تضافر كافة الجهود المشاركة لتحقيق النتائج المرجوه من المبادرة بما يعود بالنفع علي من تحرروا من الامية ليحققوا ذاتهم من خلال التعليم المستمر ومن خلال المشاركة والتعامل مع المتغيرات الحياتية.



وأكد" العدل "علي تضافر جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء المقرر البدء في تنفيذ المبادرة بها كمرحلة اولي والتي تشمل ال 4 وحدات محلية في (شرق المنصورة - غرب المنصورة- وطلخا- تمي الامديد) ومن خلال مديريات الخدمات المعنية حريصه علي تقديم كافة اوجه الدعم والمسانده لنجاح المبادرة استكمالا لاعمال وفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية "بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة ان يتم دراسه تنفيذ فاعليات المبادرة بالمنطقة الصناعية بجمصه ليستفيد منها العمال العاملين بالمنطقة الصناعية.



وأكد "نائب المحافظ "علي ضرورة تكثيف اعمال الدعاية والتعريف بالمبادرة بمشاركة الاوقاف والازهر والكنيسة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كل في نطاقه وذلك لتحقيق اقصي استفادة ممكنة لابناء المحافظة مشيرا لاهمية العمل بكل جدية واصرار حتي يتم افتتاح الفصول الدراسية للمتحررين من الامية المستهدفين من خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في فبراير القادم.



ومن جهتها أوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة، ان المبادرة تسهدف تعزيز دور المرأة، في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الامية، من خلال الفصول الدراسية بالمدارس لاستكمال الدراسة، لمن تحرروا من الامية في المراحل التعليمية المختلفة بعد ذلك وكذا تحسين الكفاءة الانتاجية للافراد خاصة في مواقع العمل وبما يحقيق الشراكة الاستراتيجية للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من الآليات في اطار المبادرة المشار اليها حيث تستهدف المبادرة البنية التحتية التعليمية وتأهيل المعلمين وبرامج التوعية من خلال عدد من المحاور الاساسية وتشمل تعليم محو الامية والتنمية المهنية والمهارات الحياتية والشراكة والتكامل المؤسسي بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامه باعتبار ان محو الامية وتعليم الكبار محورا اساسيا لبناء الانسان والمجتمع.