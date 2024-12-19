عاجل - الرئيس الفلسطيني: نسعى لإتاحة الفرص أمام الشباب برغم عدوان الاحتلال

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الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إننا "نواجه تحديات كبيرة جراء عدوان الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا فضلا عن ممارساته الاستيطانية".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نسعى لإتاحة الفرص أمام الشباب برغم عدوان الاحتلال، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مجازر يومية وحرب إبادة جماعية.

كما أكد على أهمية استمرار مهام وكالة "الأونروا" وتقديم الدعم المالي لها".

وتابع بالقول إن "الاحتلال يرتكب جرائم حرب في لبنان وسوريا تستدعي تدخلا فوريا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

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